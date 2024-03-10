«Не от мира сего»: Ходаковский раскрыл, каким военным себя считает Ходаковский рассказал, что относит себя к категории добровольцев

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Александр Ходаковский

Представители такой категории военных, как добровольцы, являются людьми «не от мира сего», поделился в своем Telegram-канале мнением замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский. По его словам, такие люди редко выживают на фронте, поскольку меньше остальных заботятся о самосохранении. Офицер отметил, что относит себя именно к этой категории, добавив, что мобилизованные также вызывают у него уважение.

Были добровольцы, потом регуляры, потом «мобики», потом контрактники... Добровольцы — это уже что-то сакральное, — эти люди «не от мира сего». Их выживает немного — прописанные в них «алгоритмы» не позволяют им слишком заботиться о самосохранении, — написал он.

Рассуждая на эту тему, Ходаковский пришел к выводу, что представители регулярной армии являются людьми приказа. По словам офицера, они привыкли жить в среде, в которой их мнение мало кого волнует. Это, считает он, позволяет им отдавать себя в пользование и низводит их до определенной функции. При этом, говоря о контрактниках, офицер отметил, что с ними «все непросто», но продолжать мысль не стал.

Но вот мобилизованные — это особая статья. Если добровольцы сами решали, как распорядиться своей жизнью, то мобилизованные в большинстве своём таких решений о себе не принимали. Они — олицетворение стихийности бытия и зависимости человека от внешних обстоятельств. <...> Я отношу себя к добровольцам, но при слове «мобики» что-то внутри меня всегда реагирует, — отметил он.

Ходаковский ранее заявил, что бои за Авдеевку нельзя считать легкой прогулкой по Монмартру, а противника не стоит недооценивать. По словам военного, за этот город сражается большое количество военных, которые ранее служили под его началом.