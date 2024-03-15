Не нашедшим себя в списке избирателей гражданам дали совет Замглавы ЦИК Булаев: отсутствие гражданина в списке избирателей проверит УИК

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Если имя гражданина с активным избирательным правом отсутствует в списке избирателей на выборах президента РФ, он должен срочно заявить об этом в участковую избирательную комиссию (УИК), рассказал в беседе с «Парламентской газетой» заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев. По его словам, в случае с дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) сложности могут возникнуть, если учетная запись избирателя неполная или данные в ней устарели.

Россияне с активным избирательным правом могут сообщить, что их нет в списке или о неточностях, в течение 24 часов, а в день голосования — двух часов, но не позднее окончания процедуры. УИК обязана отреагировать и либо устранить ошибку, либо отклонить заявление, — объяснил Булаев.

Он добавил, что желающие проголосовать онлайн должны были до 11 марта отправить в ЦИК соответствующее заявление. Предварительно подавать такое заявление не нужно было только жителям Москвы. Гражданин не сможет проголосовать в ДЭГ, если предоставил неполные данные для учетной записи либо если информация от главы местной администрации и органов МВД России устарела. В подобных случаях граждане смогут проголосовать на избирательном участке по месту жительства, однако в будущем лучше заранее уточнить данные в своей избирательной комиссии, посоветовал замглавы ЦИК.

В России начались выборы президента страны, они пройдут с 15 по 17 марта. В них примут участие четыре кандидата: действующий президент страны самовыдвиженец Владимир Путин, зампред Госдумы кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Госдумы и руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий и представитель КПРФ Николай Харитонов. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) доступно с 15 по 17 марта в 28 регионах.