«Не намерены оправдываться»: Песков об итогах выборов Песков: в Кремле не собираются оправдываться из-за итогов выборов президента РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

В Кремле не считают нужным ни перед кем оправдываться из-за результатов выборов президента России, прошедших с 15 по 17 марта, заявил в комментарии журналу Newsweek пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, никто из присутствовавших на голосовании иностранных наблюдателей не выявил каких-либо нарушений в ходе процесса.

Все выразившие соответствующее пожелание наблюдатели из других стран приехали на голосование, могли следить за процессом своими собственными глазами и получили всю необходимую информацию. Мы не намерены ни перед кем оправдываться, — заявил Песков.

Говоря об отказе России приглашать на выборы президента наблюдателей БДИПЧ, ОБСЕ и ПАСЕ, представитель Кремля сказал, что Москва считает неприемлемыми их попытки вмешательства во внутренние дела государства. Песков подчеркнул, что «убедительная победа» Путина говорит о степени консолидации общества вокруг его программы, а также о незначительности оппозиции.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров заявил, что республика поддерживает выборы президента России. Дипломат отметил, что РФ является стратегическим партнером и союзником Казахстана.