Не надо нагнетать: маски мы будем носить, но когда придет пора Новый штамм коронавируса становится более заразным, но это нормально

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Геннадий Онищенко

С 18 февраля в российском Доме правительства ввели масочный режим из-за распространения COVID-19. Корме того, всех сотрудников правительства призвали максимально сократить число посетителей и личных контактов между сотрудниками. Сразу после этого поползли слухи о новой волне коронавируса и скором введении масочного режима во многих регионах России. При этом опасения вызывает вариант коронавируса, которые получил название «пирола». NEWS.ru обратился к заместителю президента Российской академии образования, академику РАН и бывшему руководителю Роспотребнадзора Геннадию Онищенко, который высказал свое мнение о новом штамме вируса и о том, какие прививки лучше всего сейчас делать.

Вирус выживает

— Не надо нагнетать. Если говорить объективно, то мы сейчас имеем дело не с новым штаммом, а с «омикроном». Это та же линия «омикрона», просто его субвариант.

Теперь что касается интенсивности заболеваемости: если сравнивать нынешний сентябрь с сентябрем 2020, 2021 и 2022 года, то пока это даже не спорадическая заболеваемость (характерная для сезона. — примечание NEWS.ru).

То что он более контагиозен, чем предыдущий вариант вируса, то это пока предположения. Но, в принципе, так и должно быть. Любой штамм — начиная от классического, который появился в декабре 2019 года, — с каждым новым вариантом становится более контагиозен. Это его парадигма развития. Он выживает в нашей популяции, становится более заразным.

Что касается тяжести заболевания, то новых научных и объективных данных о том, что он более тяжелый, чем «омикрон» или другие, — таких данных нет.

Поэтому тревогу не надо нагнетать. Просто надо выполнять то, что требуется: привиться, одеваться по сезону, соблюдать режим сна, питания и так далее.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какой вакциной прививаться: от ковида или от гриппа?

— Прививаться надо от гриппа. А если есть возможность, то еще и от пневмонии. Последняя вакцина есть не во всех поликлиниках, хотя Москва ее покупает. Можно сделать двойную сразу, в один день (согласно рекомендациям Роспотребнадзора, оптимальным временем проведения прививок против гриппа является период с сентября по ноябрь, так как иммунитет после прививки должен сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости. — NEWS.ru).

Маски будем носить, когда придет пора

— И по поводу масок. Да, возможно, где-то масочный режим ввели. Потому что нашли больных в школе, классе и так далее. Но не надо волноваться. Мы всегда вводили и будем вводить масочный режим не одновременно по всей стране, а в зависимости от уровня заболеваемости, в зависимости от ситуации в конкретном коллективе, конкретном населенном пункте. Маски мы будем носить, но когда придет пора.

Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН и бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

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