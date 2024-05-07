«Не на пустом месте»: в России объяснили проведение ядерных учений Посол Антонов: ядерные учения стали вынужденной мерой в ответ на политику Запада

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Учения по отработке применения нестратегических ядерных сил, объявленные Министерством обороны России, являются ответом на наглую и агрессивную политику коллективного Запада, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, чьи слова приводит пресс-служба посольства. Он подчеркнул, что данные мероприятия не возникли на пустом месте.

Объявленные Минобороны России тренировочные мероприятия не возникли на пустом месте. Это вынужденная мера в ответ на наглую и агрессивную политику коллективного Запада, создающего неприемлемые угрозы для безопасности России и ее граждан, — заявил Антонов.

Дипломат подчеркнул, что российская сторона никому не угрожает. По его словам, «слетевшие с катушек стратеги» в США и Европе должны осознавать готовность Москвы использовать все средства для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Антонов подчеркнул, что у Запада не выйдет играть в «одностороннюю эскалацию».

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон не видит причин для корректировки своих ядерных сил в ответ на учения с нестратегическим ядерным оружием в России. Более того, Белый дом не наблюдает признаков того, что Москва готовится к его применению на Украине.