«Не хочет лишаться халявы»: Коц о реакции Украины на идею США о кредитах Военкор Коц: Украина боится лишиться халявы в виде безвозмездной помощи США

Фото: МО Украины

Правительство Украины «до икоты» боится того, что Соединенные Штаты могут потребовать вернуть выделенные на страну деньги, сообщил в Telegram-канале военкор Александр Коц. Таким образом он прокомментировал публикацию издания Politico, согласно которой в Киеве посчитали оскорбительным предложение Вашингтона о помощи в виде кредитов. По мнению Коца, украинские власти не хотят лишаться халявы.

Украина не хочет лишаться халявы. <...> Они же уже давно уверовали, что ухватили бога за бороду. Что весь Запад будет вечно одаривать их всем необходимым, платить зарплаты госслужащим и пенсии пенсионерам, прославлять Зеленского в своих СМИ, ничего не требуя взамен, — написал военкор.

Коц подчеркнул, что американцы умеют считать деньги «как никто другой». По его словам, США не жалели на Украину средств и военной техники, пока ВСУ имели успехи на поле боя. Военкор отметил, что Вашингтон хотел «свалить» Москву украинским тараном.

Украинцам надо не «оскорбляться», а понять, что Запад за свою помощь высосет из их страны все оставшиеся соки. И единственный способ этого избежать — спасительный пароль Волга 149.200, — заключил Коц.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала передачу Киеву процентов дохода от конфискованных российских активов в Европе «прямым бандитизмом и воровством». По словам дипломата, Россия ответит на этот шаг.