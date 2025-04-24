«Не доставайся никому»: генерал о мотивах массированной атаки ВСУ на Крым Генерал Липовой: Украина выместила свою злобу массированным ударом по Крыму

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ВС Украины

Украина выместила свою злобу, нанеся массированный удар беспилотниками по Крыму, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, на фоне споров о принадлежности полуострова Киев действует по принципу «не доставайся ты никому».

В последнее время возобновились споры между западными политиками и американскими, кому все-таки принадлежит Крым. И президент США [Дональд Трамп] сказал, что полуостров даже не обсуждается и принадлежит России. И Киев, чтобы выместить свою злобу, решил нанести сокрушающий удар по Крыму по принципу «не доставайся ты никому», — сказал Липовой.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 24 апреля Вооруженные силы РФ пресекли попытку украинской армии совершить массированную атаку с применением БПЛА на объекты на российской территории. Системы ПВО перехватили и уничтожили 87 дронов противника. По данным оборонного ведомства, 45 БПЛА было ликвидировано над территорией Крыма.

Европейские чиновники до этого предупредили администрацию Трампа о невозможности признания Крыма российским. Европа намерена твердо придерживаться позиции непризнания изменения статуса полуострова без согласия Киева. Более того, Крым и перспективы вступления Украины в НАТО в ЕС назвали «красными линиями», которые Европа не готова переступить.