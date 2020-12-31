В России больше не будут запирать двери в кинотеатрах во время сеансов

https://static.news.ru/photo/054c50dc-4c1b-11eb-b6ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С наступлением нового года в России вступил в силу запрет на закрытые двери в кинотеатрах. Он предусмотрен обновлённой редакцией правил противопожарного режима, утверждённых постановлением правительства.

Отныне во всех кинотеатрах на территории страны запрещено замыкать двери во время сеансов, в том числе те, что предназначены для эвакуации людей при пожаре, передаёт РИА Новости

Постановление действует по 31 декабря 2026 года.

Широкая общественная дискуссия о необходимости оставлять двери кинотеатров незапертыми развернулась после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». 25 марта 2018 года там погибли 60 человек, среди которых было 37 детей. Они не смогли покинуть зал кинотеатра, расположенного на одном из этажей. По одной из озвученных тогда версий, люди остались в зале, так как были заперты работниками кинотеатра, опасавшимися проникновения внутрь безбилетников.

Впоследствии эта версия не нашла объективного подтверждения. Следователи установили, что причиной трагедии стало короткое замыкание на четвёртом этаже, а также нарушение требований пожарной безопасности: в торговом центре не сработали системы защиты, в результате чего эвакуационные выходы, которые должны были разблокироваться при возгорании, остались закрытыми.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин поручил профинансировать в 2021 году трансляцию записей спектаклей и концертов онлайн и в кинотеатрах.