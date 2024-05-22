«Не будет покоя»: жертва банды Цапков о помиловании убийц Жена убитого бандой Цапков осудила власти за освобождение душегуба

Фото: Татьяна Кузнецова/РИА Новости

Один из членов банды Сергея Цапка Андрей Быков во время судебного заседания по делу об убийстве 12 человек в станице Кущевская

Жена убитого бандой Цапков жителя станицы Кущевская в Краснодарском крае Ольга Богачева возмущена тем, что ее член Андрей Быков вышел на свободу после участия в СВО. В интервью E1.RU она посетовала, что не знает как себя вести, если встретит убийцу мужа на улице станицы. В 2011-м мужчину приговорили к 20 годам колонии.

Я не знаю: вот я его увижу — и что я? Мимо пройду? Сделаю вид, что я его не вижу? Все равно не будет покоя. Мне прятаться от него? Я не понимаю наше руководство [страны]. <…> Быков гораздо хуже [осужденного на пожизненное Владимира Алексеева]. Он душегуб. Все время при Цапке, как тень его. У него взгляд не человека. Быков достоин этого места [в колонии для пожизненно осужденных] в первую очередь за Сергеем Цапком, — говорит Богачева.

Разбирательство в отношении банды Цапков пытались замять на протяжении семи лет. Богачева рассказывает, что в милиции у банды были свои люди, готовые закрыть глаза на преступления. В том числе массовое убийство в доме семьи Аметовых сперва пытались списать на взрыв котла. При этом следователей не смущало, что котел остался целым, а тела были свалены в кучу.

В марте стало известно, что двое членов банды Сергея Цапка Андрей Быков и Вячеслав Рябцев, ранее приговоренные к лишению свободы в колонии строгого режима, получили помилование после участия в СВО. Быков заключил контракт на год с Минобороны РФ в сентябре 2023 года. Два месяца спустя он был тяжело ранен в ногу и направлен на лечение в донецкий госпиталь.