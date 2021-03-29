НБР выдаст России кредит на $1 млрд для помощи медикам

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Совет директоров Нового банка развития, созданного странами БРИКС, одобрил предоставление России кредита в размере $1 млрд для помощи медикам. Предполагается, что эти деньги будут потрачены на стимулирующие выплаты, говорится на сайте банка.

Предоставляемые НБР средства будут использованы для финансирования мероприятий, предусмотренных планом правительства РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией, включая ранее осуществленные выплаты медицинским работникам, — говорится в сообщении.

Таким образом, стимулирующие выплаты получат те, кто сражался с пандемией коронавируса. В их число включены врачи, средний и младший медицинский персонал.

Ранее NEWS.ru писал, что Банк России с 1 апреля отменит ряд послаблений, которые позволяют должникам реструктурировать кредиты и уклоняться от неустойки по кредитам. Прекратится действие рекомендаций ЦБ банкам удовлетворять обращения граждан и предпринимателей с просьбой о реструктуризации кредитов, а также не начислять неустойку за просроченную задолженность и не выселять принудительно задолжавших из жилья, уже подлежащего взысканию.