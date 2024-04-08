Названы задачи новейшего зенитного артиллерийского комплекса в зоне СВО Военэксперт Дандыкин: комплекс «Деривация-ПВО» будет бороться с дронами ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новейшая разработка зенитного артиллерийского комплекса 2С38 «Деривация-ПВО» калибра 57 мм позволит решить задачи по уничтожению вертолетов, штурмовой авиации и беспилотников ВСУ в зоне специальной военной операции, рассказал NEWS.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, при необходимости разработка может использоваться по сухопутным целям.

Калибр 57 мм — серьезный, позволяет решать задачи по уничтожению и вертолетов, и штурмовой авиации, которая еще осталась у ВСУ, и, конечно, беспилотников. Я не сомневаюсь, это будет хорошее подспорье в тех войсках, которые находятся непосредственно в зоне влияния врага с воздуха. Они могут сделать Зу-23. Такой зенитной артиллерии у нас не было. Сейчас оно появится, и будет очень хорошо, — сказал Дандыкин.

Военный эксперт отметил, что зенитные артиллерийские комплексы не такие дорогие в отличие от ракетных. Более того, как подчеркнул Дандыкин, снаряд летит быстрее любой ракеты.

Ранее Ростех сообщил о завершении разработки 57-мм зенитного артиллерийского комплекса 2С38 «Деривация-ПВО». Российские разработчики делают все возможное, чтобы этот комплекс как можно скорее оказался в войсках и в зоне проведения специальной военной операции.