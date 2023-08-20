Названы возможные причины крушения «Луны-25» Конструктор Каторгин: «Луна-25» могла разбиться из-за сбоя в программе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Модель космического аппарата «Луна-25» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023»

Причин крушения автоматической станции «Луна-25» может быть две — программный сбой и техническая неисправность, предположил в беседе с NEWS.ru академик РАН, конструктор ракетного двигателя РД-180 Борис Каторгин. По его мнению, наиболее вероятна первая.

Могут быть два варианта внештатных ситуаций. Первый — ошибка в программе, в команде, которую дали на спуск. Ее дали не в тот момент, когда нужно. То есть произошел сбой в программе. Второе: техническая неисправность в тормозных двигателях, но в это я мало верю. Я больше склоняюсь к тому, что это ошибка в программе, — сказал эксперт.

Он добавил, что проект можно считать неудачным. По словам конструктора, «Луну-25» чрезмерно расхвалили.

Ранее в Роскосмосе сообщили о потере связи со станцией «Луна-25». По данным госкорпорации, это произошло в результате нештатной ситуации, которая помешала выполнить маневр с конкретными параметрами. Там отметили, что аппарат перешел на нерасчетную орбиту и столкнулся с поверхностью спутника Земли.

Станция была запущена 11 августа. Аппарат отделился от разгонного блока и успешно вышел на траекторию полета к Луне. Предполагалось, что естественного спутника Земли станция достигнет 21 августа. Задача космической миссии состояла в поиске воды на Луне.