Названы вероятные задачи армии России на весну-лето 2024 года Военэксперт Матвийчук: весенне-летнюю кампанию Россия посвятит Харькову и Одессе

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что на весну-лето текущего года Вооруженным силам РФ поставили задачу выйти к берегам Днепра, а именно в районы Херсона и Харькова. Далее российской армии, по его словам, предстоит приблизиться к Одессе и Николаеву. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Матвийчук утверждает, что в данный момент российские войска, помимо Работино, бои ведут на Авдеевском направлении, куда перебрасывают подкрепления украинской армии. По его мнению, там ВС РФ взяли под контроль множество населенных пунктов.

После Работино, Авдеевского направления внимание будет приковано, скорее всего, к Краматорску, Славянску и Константиновке. Фактически это одна большая агломерация. Плюс берег Днепра в районе Херсона и Харькова. Там развернутся главные сражения, скорее всего. Предположу, на весенне-летнюю кампанию российским войскам поставлена задача выйти к Днепру, а также подойти к Одессе и Николаеву, — отметил Матвийчук.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что российские военные продвигаются в зоне СВО очень быстро. Он обратил внимание, что ряд населенных пунктов перешел под контроль ВС РФ в течение всего нескольких дней. По мнению специалиста, это связано с тем, что в ВСУ больше не осталось профессиональных военных, в боях участвуют плохо подготовленные новобранцы.