Названы уязвимые места танков Leopard 2 Военкор Коц: танки Leopard 2 уязвимы в верхней полусфере

Фото: МО Украины

Танки Leopard, переданные ВСУ, уязвимы для поражения сверху, заявил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его словам, об этом свидетельствует появившиеся в соцсетях фотографии украинского танка Leopard 2A4, пораженного в крышу башни.

Фотографии в очередной раз доказывают, что даже хорошо бронированные танки крайне уязвимы в верхней полусфере. Крыша башни и МТО (моторно-трансмиссионное отделение. — NEWS.ru) «Леопарда» защищены в лучшем случае от осколков, — написал Коц.

Он отметил, что эти танки приняли на вооружение в 80-х годах, когда не было ударных дронов, барражирующих боеприпасов и противотанковых управляемых ракет, поражающих технику в верхнюю полусферу. Поэтому считалось, что защищенностью крыши башни можно пожертвовать для снижения веcа.

На опубликованных снимках видно, что после попадания бронелист толщиной не более 15--20 миллиметров проломился и вогнулся. При подобных повреждениях полевой ремонт исключен. Машину могли эвакуировать в тыл или бросить на поле боя.

Ранее командир бригады «Восток» 1-го армейского корпуса ДНР Александр Ходаковский заявил, что украинская армия впервые применила в бою танки Leopard. По его словам, ВСУ развернули наступление у села Новодонецкое, где насчитывается до 30 единиц украинской бронетехники. Ходаковский предположил, что ВСУ нащупывают слабые места российской обороны и пытаются наращивать усилия.

Глава Минобороны страны Борис Писториус ранее заявил, что Германия не сможет заменить Киеву каждый из уничтоженных недавно танков Leopard. Он сообщил, что вместо этого ФРГ планирует нарастить поставки отремонтированных танков Leopard 1 A5.