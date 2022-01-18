Названы условия, при которых туристы могут посещать заповедники

Туристы могут посещать заповедники, соблюдая правила и не причиняя вреда природе, рассказала директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Минприроды РФ Ирина Маканова изданию argumenti.ru. Она также объяснила, что главная цель создания ООПТ — защитить «объекты биоразнообразия». Создаются такие территории по результатам комплексного экологического обследования.

Безусловно, заповедник посещать можно, но при строгом соблюдении соответствующего режима охраны и непричинении вреда уникальным природным комплексам. Федеральный закон разделяет ООПТ по категориям, которые зависят от режима охраны. Заповедники — это, конечно, самый высокий уровень режима охраны территории. Там запрещена большая часть того, что разрешено в национальных парках или, например, в заказниках. Но они открыты для посещения. Очень много экологических троп и маршрутов, которые привлекают туристов! — сообщила Маканова.

Она добавила, что среди проблем, с которыми она столкнулась за время работы в департаменте, есть как системные, так и текущие. Мешало отсутствие законодательного регулирования и недофинансирование. Также длительное время не исполнялись поручения президента и правительства, заявила Маканова.

Ранее глава Минприроды Александр Козлов заявил, что почти 30% территории России может оказаться под действием природоохранных законов. К этому обязывает программа в области биоразнообразия ООН.