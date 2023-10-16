Названы условия, когда российские юристы могут лишиться статуса адвоката «Коммерсантъ»: адвокатов могут лишать статуса в случае долгого отсутствия в РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Покинувшие Россию адвокаты могут лишиться статуса, если их целью является постоянное проживание за границей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей Федеральной палаты адвокатов (ФПА). По данным издания, лишение статуса адвоката грозит и тем юристам, которые отсутствуют на родине более года. Такая мера нацелена на тех, кто уехал в недружественные страны и продолжает работу, которая может подорвать доверие к институту адвокатуры.

Статус адвоката прекращается советом адвокатской палаты при наличии заключения квалификационной комиссии в случае выявления факта выезда адвоката на постоянное место жительства либо на срок более одного года за пределы РФ, — сообщили в ФПА.

Как уточнили в издании, профильная комиссия кабмина уже направила на рассмотрение соответствующую поправку в законодательство. В ФПА заверили, что речи о репрессиях против юристов не идет. К примеру, адвокатов, уехавших за границу на лечение или для прохождения обучения, не будут лишать статуса.

Ранее стало известно, что Адвокатская палата Москвы лишила статуса известного юриста Илью Новикова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Причиной стало нарушение Кодекса профессиональной этики.