Названы уникальные ракеты, которыми будут сбивать украинские F-16 РИА Новости: украинские F-16 будут сбивать ракетами 40Н6 комплекса С-400

Одним из основных средств, которыми будут подбиваться фронтовые истребители F-16, обещанные Украине, станут самые совершенные в своем классе дальнобойные ракеты 40Н6 ЗРК С-400, сообщил РИА Новости источник. По его словам, такие ракеты успешно применяются в ходе спецоперации.

В СВО на С-400 применяется зенитная управляемая ракета сверхбольшой дальности 40Н6, которая является самой совершенной в своем классе в мире и оснащена головкой самонаведения с уникальными возможностями. Благодаря этой ракете С-400 в связке с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50У поражает загоризонтные цели, в том числе скоростные маневрирующие низковысотные, — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что сбивать американские истребители ЗРК С-400 потенциально может сразу же после взлета и набора высоты. Вместе с истребительной авиацией ракеты 40Н6 станут одними из основных средств в ликвидации западных боевых самолетов. Обнаружить и поразить F-16 смогут и системы российской ПВО. Попытку Украины представить эти истребители в качестве важного фактора повышения мощи ВСУ собеседник агентства считает пропагандой.

Ранее военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что все российские истребители нового поколения способны эффективно противостоять американским боевым машинам F-16. По его словам, отечественные самолеты не уступают «американцам» ни в скорости, ни в вооружении. Он добавил, что истребитель пятого поколения Су-57 может спокойно противостоять не только F-16, но и F-22, и F-35.