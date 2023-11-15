Названы уникальные преимущества «Бурана» перед американскими «Шаттлами» Академик Каторгин: советский «Буран» был маневреннее американских «Шаттлов»

Фото: АГН «Москва»

Макет космического корабля «Буран»

Корабль «Буран» был настоящим триумфом советской космонавтики, рассказал NEWS.ru конструктор ракетного двигателя РД-180 академик РАН Борис Каторгин. Он во многом превосходил американские «Шаттлы», так как был способен производить автономный полет. Кроме того, аппарат мог совершать любые маневры, переходить с орбиты на орбиту и многое другое. «Буран» являлся поистине уникальным изобретением, добавил эксперт.

«Буран» был уникален во всем. Во-первых, великолепная беспилотная посадка, великолепное управление полетом, уникальная ракета-носитель, уникальный корабль. Все уникальное. «Буран» был лучше американских «Шаттлов», потому что он мог производить автономный полет, у него было несколько двигателей для маневров, он мог совершать любые маневры, переходить с орбиты на орбиту. Это был триумф советской космонавтики, самый настоящий, — заявил Каторгин.

Если бы «Буран» продолжил летать, то против России «никто бы никогда не возник», добавил академик. Эта система, по его словам, давала огромное количество возможностей.

Можно было бы выпустить в космос на не очень высокую орбиту большой ретранслятор с приличной мощностью, и тогда «одним лучиком» выводились бы все спутники из строя, — рассказал ученый.

Орбитальный корабль-ракетоплан «Буран» отправился в свой первый и единственный полет 35 лет назад. Ему удалось дважды облететь Землю и вернуться на космодром Байконур. Компоненты космического корабля до сих пор используют в различных изобретениях: от медицинских товаров до автомобильных запчастей.

Ранее в Роскосмосе рассказали, что сроки эксплуатации МКС планируется продлевать столько, сколько это будет возможно. Вместе с тем руководитель корпорации Юрий Борисов отметил, что станция подходит к финалу своего существования.