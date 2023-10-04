Бразилия, Китай и Индия нарастили импорт мяса в Приморье, сообщило Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора. Например, количество поставок из двух последних стран увеличилось в четыре раза.

В 2023 году резко возросли поставки мяса из КНР — в Приморский край уже поступило 123 партии мяса из Китая общим весом 3 214 тонн (в прошлом году была импортирована 31 партия весом 757 тонн), а также значительно увеличился ввоз мяса из Индии — из этой страны поступило 248 партий общим весом 2 311 тонн (в 2022 году — 72 партии весом 531 тонна), — говоритсяв сообщении.