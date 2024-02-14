Названы три способа для ВСУ решить тяжелую ситуацию вокруг Авдеевки Политолог Марков: ВСУ могут выйти из сложной ситуации в Авдеевке

Фото: МО Украины

У Вооруженных сил Украины есть три варианта разрешения ситуации вокруг Авдеевки в ДНР, заявил российский политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале. По его словам, первый способ предполагает вывод войск из южной части города в северную, второй — нанести контрудар с севера и юга, третий — только с севера.

Первый способ позволит украинским войскам занять новую линию обороны — Марков назвал его самым простым и естественным. При этом политолог усомнился в том, что командование ВСУ прибегнет к такому шагу. Как отметил эксперт, это чревато для Киева репутационными потерями, а также позволит России получить серьезное преимущество на фронте.

Мощные оборонительные сооружения в южной части будут потеряны. И большая часть города перейдет к России. И вновь назначенный [главнокомандующий ВСУ Александр] Сырский начнет с отступления, — написал политолог.

Второй вариант развития событий Марков назвал наиболее вероятным. По его словам, в случае реализации этого плана ВСУ могут «подрезать» подразделения российской армии, наступающие на юге и севере. Он добавил, что это позволит украинским войскам расширить коридор для снабжения. Как объяснил специалист, сейчас у ВСУ остались лишь три проселочные дороги, которые находятся под огнем.

Третий способ Марков счел наиболее амбициозным. По его словам, такая стратегия будет направлена на попытку окружить группировку армии России в районе Красногоровки и авдеевских карьеров.

Стратегия России может заключаться в том, чтобы не брать Авдеевку, а держать ее в полуокружении и перемалывать, и перемалывать военные ресурсы ВСУ. Чтобы ВСУ сняли войска с других участков. И тогда там наносить удары, — заключил он.

Марков ранее предположил, что информацию о сосредоточении большого количества украинских военных в Селидово могли слить на Украине люди из окружения экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По мнению Маркова, так могли поступить ради мести новому главкому ВСУ Александру Сырскому.