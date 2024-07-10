Названы три ключевых направления работы ИНТИ Сотрудник ИНТИ Фадеев: институт работает над стандартизацией технологий

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Алексей Фадеев

Директор по работе с ключевыми партнерами Института нефтегазовых технологических инициатив Алексей Фадеев на выставке ИННОПРОМ-2024 в Екатеринбурге рассказал, что ИНТИ развивается в направлении стандартизации технологий и оборудования, привлечения производителей и выхода на зарубежный рынок. По его словам, эти инструменты позитивно влияют на взаимодействие между компаниями-заказчиками и производителями, передает корреспондент NEWS.ru.

Институт нефтегазовых технологических инициатив создан был четыре года назад. <...> Есть три ключевых направления. Прежде всего это практика создания отраслевой системы стандартизации на нефтегазовое оборудование и технологий, — отметил Фадеев.

Вторым направлением спикер назвал возможность прямого участия производителей в написании стандартов. По его словам, ИНТИ предлагает беспрецедентную возможность производителям внести черновой вариант описания своей продукции, чтобы попробовать утвердить это в качестве отраслевого стандарта. Фадеев отметил, что многие российские производители воспользовались такой возможностью. Третьим важным вектором руководитель программы назвал выход на зарубежные рынки.

Мы открыты для всех желающих и будем рады сотрудничеству в таком сложном направлении, как подготовка отраслевых стандартов, — резюмировал Фадеев.

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