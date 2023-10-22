Названы страны, жители которых чаще обращаются за электронной визой России МИД РФ: больше всего заявок на российские электронные визы поступает из Китая

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Китай лидирует по количеству обращений за российской электронной визой, рассказал РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. По его словам, около 60% от общего числа оформленных виз пришлось на граждан КНР.

В первую десятку стран по востребованности у иностранных граждан единой электронной визы вошли Китай, Эстония, Индия, Германия, Турция, Саудовская Аравия, Латвия, Кувейт, Литва, Иран, — отметил Климов.

Дипломат добавил, что с 1 августа по 30 сентября 2023 года было оформлено более 70 тысяч электронных виз. А в последнее время наблюдается всплеск поездок в Россию из республик Прибалтики. Количество туристических и электронных виз, полученных их гражданами в период с 1 августа по 30 сентября, по сравнению с двумя предыдущими месяцами выросло на 4% для граждан Латвии, на 75% — для граждан Литвы, в 3,6 раза — для граждан Эстонии.

Сервис оформления электронных виз в России запустили 1 августа для жителей 55 государств. Заявку необходимо подавать не позже чем за четыре дня до визита в РФ на специализированном сайте Министерства иностранных дел. Виза подойдет для туристических и деловых поездок, срок ее действия составляет 60 суток со дня оформления. Срок пребывания ограничен 16 сутками со дня въезда в страну.

Ранее Алексей Климов сообщил, что Россия за первые девять месяцев 2023 года выдала в странах европейцам на 57% больше туристических виз, чем за аналогичный период прошлого года.