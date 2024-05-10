Названы страны НАТО, которые Зеленский хочет втянуть в конфликт на Украине Генерал Липовой: Зеленский хочет втянуть в конфликт с Россией Прибалтику

Фото: Администрация Президента Украины

Владимир Зеленский

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил в беседе с NEWS.ru, что президент Украины Владимир Зеленский хочет втянуть в конфликт с Россией Польшу, Литву, Латвию и Эстонию, поскольку у Киева нет сил и ресурсов. Однако, по его словам, эти страны не решатся на подобный шаг.

У Киева нет сил, крайне скупы и крайне скромны. Но Зеленский обращается к своим западных хозяевам, чтобы те ввели войска НАТО на Украину. ВСУ полностью зависят от поставок НАТО. Но я уверен, что Польша, Литва, Латвия и Эстония понимают, что Зеленский хочет втянуть их в войну с Россией и поэтому не пойдут на этот шаг, если только США не заставят их отправить войска под видом инструкторов, так называемых миротворцев и так далее, — объяснил Липовой.

Генерал-майор также подчеркнул, что заявления Зеленского о способности ВСУ остановить наступление Вооруженных сил РФ не имеют ничего общего с действительностью. Он утверждает, что подобные обещания украинский президент «выдает как из рога изобилия».

Накануне Зеленский заявил, что ВСУ остановят наступление российской армии, но после новых поставок вооружения. Глава государства признал, что Вооруженные силы РФ действительно имеют успехи на фронте, но пообещал «забрать инициативу в свои руки».

Позже Зеленский подтвердил наступление ВС России на севере Харьковской области. По его словам, украинская сторона знала о планах российской армии, поэтому командование ВСУ «все рассчитало». Минобороны РФ данную информацию не комментировало.