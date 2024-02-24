Названы страны, больше всего участвующие в параллельном импорте в Россию Экономист Продченко: экспорт высокотехнологичной продукции в РФ не остановился

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экспорт высокотехнологичной продукции в Россию практически не остановился, рассказал NEWS.ru доцент кафедры финансово-экономического и бизнес-образования Государственного университета просвещения Игорь Продченко. По его словам, страны ЕС нарастили продажи продукции из санкционных списков в третьи страны, а те в свою очередь увеличили поставки в РФ. Экономист добавил, что среди стран, активно участвующих в схемах параллельного импорта, выделяются Киргизия, Казахстан, Грузия, Турция, Индия и ОАЭ.

Эксперт отметил, что за первые шесть месяцев работы схем параллельного импорта из перечисленных стран было ввезено 2,5 млн тонн товаров на сумму более $20 млрд.

Например, импорт в Россию ключевых микрочипов и электроники восстановился до уровня, который наблюдался до введения санкций Западом. <...> Оценить, какие товары поступают в Россию по этим схемам, проблематично. Их огромное количество. Можно лишь предполагать с большой вероятностью, что продолжает экспортироваться продукция из перечня товаров более чем 1000 таможенных групп. Только в 2023 году очередной пакет антироссийских санкций затронул 200 таможенных групп товаров, — указал Продченко.

Он также заявил, что США мониторят условия соблюдения антироссийских санкций, поэтому Россия постоянно в поиске новых торговых партнеров.

Ранее Госдепартамент США опубликовал данные о том, что ведение бизнеса в России рискованно из-за мер, которые Москва принимает в ответ на санкции. В частности, речь идет о серьезных юридических, финансовых и репутационных рисках. В документе говорится, что бизнес рискует подвергнуться гражданским и уголовным наказаниям в попытках преодолеть санкции, экспортный контроль и ограничения на импорт, введенные против России.