Стало известно о странностях при обнаружении тела убитой девочки в Тюмени

Мужчина, который входил в бригаду косильщиков травы и уборки территории, рассказал, что было много странностей, когда обнаружили тело мёртвой восьмилетней девочки в Тюмени. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По его словам, тело обнаружили наёмные сотрудники из объединённой группы. Он посоветовал обратиться за подробностями в администрацию.

Мы своего одного человека привезли и сразу увезли, тело уже нашли, — рассказал мужчина.

По его словам, у местных сотрудников правоохранительных органов на тот момент могла быть оперативная информация о нахождении тела девочки, поскольку там было «много странностей», и, по словам мужчины, неясно, почему косить начали именно с того места. В доме по соседству с тем, в котором жила убитая девочка, ведутся обыски.

Ранее сообщалось, что следователи задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве восьмилетней Анастасии Муравьёвой в Тюмени. Подозреваемому 40 лет, это житель Тюмени. Его установили с помощью видеокамер.

Расчленённое тело Анастасии нашли 19 августа в пакете в Тюмени. Девочка пропала 30 июня. Руки убитой были связаны электрическим проводом, а рот заклеен скотчем.

Одна из версий следствия — действующий в Тюменской области маньяк. В связи с этим к делу подключился один из лучших «охотников на маньяков» в стране подполковник Евгений Карчевский. На его счету поимка ангарского маньяка Михаила Попкова и тулунского маньяка Павла Шувалова.