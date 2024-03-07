Названы сроки запуска российского спутника «Ресурс-П» Роскосмос запустит спутник «Ресурс-П» до конца марта

Фото: roscosmos.ru

Ракета «Союз-2.1б»

Вывод на орбиту Земли спутника дистанционного зондирования «Ресурс-П» будет осуществлен до конца марта, сообщили в пресс-службе Роскосмоса. Как уточняется, аппарат запустят при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1б».

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Ресурс-П» № 4 — в марте, — сказано на официальном канале госкорпорации в Telegram.

«Ресурс-П» предназначен для дистанционного зондирования, регионального и локального мониторинга поверхности Земли. Аппарат собирает данные, которые в дальнейшем могут быть использованы для исследования природных ресурсов и контроля загрязнения окружающей среды.

Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов в ходе Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе рассказал, что Москва и Пекин изучают возможность доставки на Луну и размещения на ее поверхности ядерной энергоустановки. По его словам, реализовать задачу планируется к 2033–2035 годам. Он также отметил, что подобного рода миссия потребует применения робототехнических средств в автоматическом режиме. Технологические решения, необходимые для этого, практически готовы, подчеркнул глава Роскосмоса.