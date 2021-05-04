Россиянам начнут выдавать визы в Испанию

Визовый центр Испании в Москве возобновит выдачу виз с 12 мая. Визы будут выдаваться с 1 июня, говорится на сайте генконсульства страны в столице.
Отмечается, что при этом заявители не смогут попасть в Испанию и другие государства Шенгенской зоны до отмены эпидемических ограничений.
С 12 мая официальный визовый центр, аккредитованный правительством Испании и генеральным консульством Испании в Москве, возобновит деятельность по выдаче Шенгенских виз (категория C), — говорится в сообщении.
Ранее в визовом центре Болгарии назвали сроки возобновления выдачи виз россиянам. Так, приём документов от граждан