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Россиянам начнут выдавать визы в Испанию

15:13, 05 мая 2021
Фото: pixabay.com

Визовый центр Испании в Москве возобновит выдачу виз с 12 мая. Визы будут выдаваться с 1 июня, говорится на сайте генконсульства страны в столице.

Отмечается, что при этом заявители не смогут попасть в Испанию и другие государства Шенгенской зоны до отмены эпидемических ограничений.

С 12 мая официальный визовый центр, аккредитованный правительством Испании и генеральным консульством Испании в Москве, возобновит деятельность по выдаче Шенгенских виз (категория C), — говорится в сообщении.

Ранее в визовом центре Болгарии назвали сроки возобновления выдачи виз россиянам. Так, приём документов от граждан начнётся не ранее 17 мая.

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