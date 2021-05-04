Россиянам начнут выдавать визы в Испанию

https://static.news.ru/photo/5d0d31a4-ad9d-11eb-b2d0-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Визовый центр Испании в Москве возобновит выдачу виз с 12 мая. Визы будут выдаваться с 1 июня, говорится на сайте генконсульства страны в столице.

Отмечается, что при этом заявители не смогут попасть в Испанию и другие государства Шенгенской зоны до отмены эпидемических ограничений.

С 12 мая официальный визовый центр, аккредитованный правительством Испании и генеральным консульством Испании в Москве, возобновит деятельность по выдаче Шенгенских виз (категория C), — говорится в сообщении.

Ранее в визовом центре Болгарии назвали сроки возобновления выдачи виз россиянам. Так, приём документов от граждан начнётся не ранее 17 мая.