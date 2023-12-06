Названы сроки внесения в Госдуму проекта о выводе абортов из частных клиник РИА Новости: законопроект об абортах планируют внести в Госдуму весной

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Законопроект о выводе абортов из услуг частных клиник могут внести в Госдуму в весеннюю сессию, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. В проекте также планируется сократить срок, при котором возможно прерывание беременности. Ожидается, что инициатива будет полностью сформулирована только в следующем году.

Законопроект о выводе абортов из услуг частных клиник находится в разработке. Также планируется сократить срок, при котором возможно прерывание беременности. Законопроект планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию, — сказал собеседник агентства.

30 ноября депутаты Законодательного собрания Нижнего Новгорода предложили ввести запрет абортов в частных клиниках на всей территории России. Соответствующее предложение парламентарии направят на рассмотрение в Государственную думу.

При этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала мнение, что российское государство не пойдет на запреты и криминализацию законодательства в сфере абортов. Она напомнила, что у России есть опыт в этом вопросе, который закончился негативными последствиями — появление нелегального рынка соответствующих услуг привело к росту смертности среди женщин из-за небезопасности подпольных абортов. Как подчеркнула спикер Совфеда одновременно с этим, Россия должна добиться того, чтобы аборты проводили лишь в случае беременности женщины из-за изнасилования или по медицинским показаниям.