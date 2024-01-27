Названы сроки продления возможности не устанавливать кнопки SOS на авто Физлица смогут не устанавливать кнопки SOS на импортные авто до конца 2027 года

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Правительство России планирует продлить до конца 2027 года действие упрощенного режима ввоза автомобилей в страну, который предполагает возможность для физических лиц не устанавливать кнопки SOS на свои машины, сообщает ТАСС. По данным источника агентства, постановление кабмина будет опубликовано в ближайшее время.

Действие упрощенного режима ввоза на территорию России автомобилей, предоставляющий физическим лицам возможность не устанавливать устройства вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), будет продлено до 31 декабря 2027 года, — сообщил источник.

Уточняется, что большинство отечественных автопроизводителей восстановили на конвейерах установку устройств вызова экстренных оперативных служб, подключаемых к системе «ЭРА-ГЛОНАСС», с середины 2022 года. Ввозимые в рамках параллельного импорта автомобили обеспечиваются кнопками SOS с 1 октября 2022 года.

При этом указывается, что, согласно данным за 2023 год, в России отсутствует дефицит УВЭОС. Российским производителям устройств удалось импортозаместить компонентную базу и обеспечить растущий спрос автопрома.

Ранее автоэксперт Юрий Урюков заявил, что главным преимуществом китайских автомобилей является их доступность в России. При этом, уточнил он, речь идет не о дешевизне машин, а о самом наличии на российском рынке.