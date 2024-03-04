Названы сроки первого в истории пуска ракеты «Ангара-А5» с Восточного РИА Новости: пуск ракеты «Ангара-А5» с Восточного состоится 6–10 апреля

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Первый в истории пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с недавно построенного стартового стола на космодроме Восточный состоится в период с 6 по 10 апреля 2024 года, сообщил РИА Новости источник. По его словам, это предварительные сроки.

Пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с Восточного космодрома предварительно поставлен на 6–10 апреля, — сказал собеседник агентства из ракетно-космической отрасли.

Также источник добавил, что на май текущего года назначен запуск с Восточного двух аппаратов мониторинга гелиогеофизической обстановки «Ионосфера» на одной ракете «Союз-2».

С космодрома Плесецк в Архангельской области состоялось три пуска легкой «Ангары» и столько же тяжелой. С Восточного за последние восемь лет поднимались в небо 16 ракет среднего класса «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б».

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин прежде заявлял, что запуск ракеты «Ангара-А5» состоится в конце 2022-го или в начале 2023 года.

Ранее научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин объяснил, что новая российская ракета «Ангара-А5» значительно превосходит предыдущие разработки. Ее можно дополнять ступенями для разных целей как детский конструктор, что позволяет наращивать мощность. Летает «Ангара» на «традиционном топливе» и предназначена для запуска в космос людей и грузов.