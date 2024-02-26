Названы способы бесплатно получить в аренду офис или землю для бизнеса Депутат Говырин: программы регионов помогают бизнесу с арендой

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Государство предоставляет малому и среднему бизнесу льготные условия, позволяющие получить в аренду или даже в собственность государственное или муниципальное имущество, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. Он пояснил, что есть соответствующие региональные льготные программы, такие как «10 гектаров под Москвой», «Земля за 1 рубль» и «Недвижимость за 1 рубль».

Например, фермеры бесплатно получают в аренду на шесть лет земельные участки от 10 до 200 га для сельхозпроизводства, предприниматели арендуют землю для импортозамещающих производств всего за 1 рубль в год, кроме того, есть программы, которые позволяют арендовать коммерческую недвижимость (помещения, здания) за 1 руб./кв. м в год, — уточнил депутат.

Алексей Говырин подчеркнул, что важно попасть в программу и выбрать имущество, пока она действует на уровне конкретного региона. Депутат добавил: если местное руководство понимает, что ваш бизнес нужен и выгоден, оно должно пойти навстречу.

Парламентарий также перечислил возможности, которые предоставляют региональные и муниципальные власти. Например, они имеют право по сниженной ставке арендной платы передавать в аренду или пользование земельные участки и здания. По словам депутата, инновационные компании и стартапы могут получать помещения в местных бизнес-инкубаторах на льготных условиях или бесплатно.

Причем в таких местах оказывается не только поддержка в виде предоставления недвижимости, но и организационная, и тьюторская поддержка, — добавил Говырин.

По его информации, малые предприятия, занимающиеся социально значимой деятельностью, могут претендовать на получение недвижимости по своему обращению в местные органы власти. Депутат подчеркнул, что существует возможность выкупа ранее арендуемого государственного или муниципального имущества по льготной цене.

Ранее Алексей Говырин сообщал о появлении в январе 2024 года в России первой единой онлайн-базы государственного имущества для нужд малого и среднего предпринимательства. Он подчеркнул, что она облегчит представителям бизнеса поиск и аренду офисов.