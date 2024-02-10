Назван феномен, который позволил Донбассу продержаться восемь лет Сладков: «донбасский фактор» позволил региону устоять против Украины

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Народному ополчению Донбасса удалось продержаться против Украины восемь лет не только с помощью России, но и благодаря «донбасскому фактору», заявил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале. По словам журналиста, этот фактор состоит из шести пунктов.

За счет чего добровольческая армия Донбасса продержалась против Украины целых восемь лет? Интересный вопрос, правда? Если есть сторонники мнения, что это сугубо «ихтамнеты» и «зеленые человечки» все сделали, я стою на совершенно другой позиции. Да, Россия помогла, безусловно, вне всяких сомнений. Но основным явился донбасский фактор и его составляющие, — написал он.

Первой составляющей Сладков назвал страстное желание Донбасса оставаться русским и с Россией, а второй — его ненависть к украинскому национализму. Третьей составляющей военкор посчитал терпение, стойкость и трудолюбие донбасского народа, а четвертой — огромное число добровольцев со всех уголков России. Пятой составляющей, по мнению автора, стало желание победить.

[Шестой составляющей является] поразительная сознательность гражданских и жестокая, именно не жесткая, а жестокая дисциплина в ополчении. Не буду приводить примеры, но там были тяжелейшие наказания за пьянку и невыполнение приказа, во многих отрядах, — поделился журналист.

Сладков ранее заявил, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев является единственным настоящим блогером, представляющим российский политический истеблишмент. Так журналист прокомментировал реакцию политика на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. По оценкам Сладкова, Медведев, рассказывая об Украине, неповторимо «жжет глаголом».