Названы самые «скрепные» регионы России «Если быть точным»: самые «скрепные» регионы РФ — республики Северного Кавказа

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Дагестан

Самые «скрепные» регионы России — это республики Северного Кавказа, сделал вывод аналитический проект «Если быть точным». Там в семьях по два-три ребенка, а первенцев рожают раньше всех — в 23–25 лет. Замуж выходят примерно в 24 года, аборты и современные средства контрацепции не распространены.

Последнее место в рейтинге у Санкт-Петербурга, близко к нему Алтайский край, Смоленская, Мурманская и Саратовская области. Россиянки там заводят первого ребенка в 26–28 лет, а на женщину в среднем приходится меньше двух детей. Москва, Санкт-Петербург и некоторые регионы Центральной России живут в условиях второго демографического перехода, во время которого рождаемость падает. В большинстве регионов россиянки все позже выходят замуж и рожают первого ребенка.

В максимально полном виде традиционные ценности — это Россия начала 1900-х, Индия и Китай 1950–60-х, Центральная Азия и Иран в 1970-х, Афганистан 1990-х, некоторые части Африки в настоящее время. В современной России к традиционным можно отнести отдельные местности — сельская местность республик Тыва и Алтай, возможно, сельская местность некоторых республик Кавказа. Но даже и они меняются. А целых регионов, которые можно было бы назвать в полной мере традиционными, нет, — рассказал демограф Дмитрий Закотянский.

Рождаемость выше уровня воспроизводства населения наблюдается только в Чечне и Туве. В 2023 году они вместе с еще семью субъектами федерации достигли коэффициента суммарной рождаемости в 1,7 — такой показатель установил президент страны Владимир Путин в «майском указе» 2018 года. Число абортов сократилось в семь раз за последние 20 лет.

С 1 июня в России изменятся правила расчета дохода семьи при назначении единого пособия. В частности, нововведения коснутся родителей, получающих алименты, а также семей, в которых работают несовершеннолетние дети. NEWS.ru рассказывает, кто может претендовать на выплату и на что теперь следует обратить внимание.