Названы самые привлекательные направления для туризма в России

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Плато Ештыкёль, Алтай

Самые привлекательные направления для туризма в России прошлого сезона востребованы и сейчас, сообщают «Вести Подмосковья». В мае 2021 года, по данным сервиса 2ГИС, путешественники чаще всего выбирали Алтай, на втором месте оказался Ставропольский край, а на третьем — Краснодарский.

Сейчас в плане оздоровительного отдыха стали популярны спа-курорты Челябинска, горные долины Дагестана и санаторный отдых в Башкирии. Популярность завоевывают курорты Калининградской области, привлекающие атмосферой старинных европейских городов. Новым трендом стали круизы по Волге, Оке, Ладожскому и Онежскому озерам.

Кроме того, популярен у туристов Татарстан, его историко-культурное богатство и архитектурное разнообразие. Казань лидирует на направлениях внутреннего туризма.

Генеральный директор сети апартов и отелей в Санкт-Петербурге и Владимире Анатолий Мещеряков посоветовал отдых на горных хребтах Хибин Кольского полуострова.

Главный город Хибин Кировск, расположенный в долине Умтек, окольцован горами, местность пользуется популярностью среди туристов и спортсменов с 60-х годов прошлого века. В течение года сюда стекаются любители активного отдыха со всей России: зимой это любители зимних видов спорта, летом — скалолазы, любители горных маршрутов, искатели минералов и уникальной истории, — рассказал он.

Мещеряков добавил, что направление может стать альтернативным вариантом Сочи, где сервис пока дороже.

Эксперт по туризму Диля Демиденко ранее рассказала, что отдых в Крыму по системе «всё включено» на двоих будет стоить около 91 тысячи рублей. При этом предоставляющих такие услуги отелей на полуострове не больше десяти, отметила она.