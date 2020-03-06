https://static.news.ru/photo/220255b4-5f6d-11ea-ae3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аналитики выяснили, какие туристические направления у россиян стали самыми популярными накануне Международного женского дня. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование специалистов сервиса планирования путешествий OneTwoTrip.

На праздничные выходные, в периоды с 6 по 8 марта и с 8 по 10 марта россияне чаще всего покупали билеты в Москву, Сочи, Краснодар, Санкт-Петербург, Симферополь и Нижний Новгород.

Из зарубежных городов туристы выбрали Париж, Берлин, Прагу, Стамбул и Ереван. А наиболее популярными странами стали: Австрия, Испания, Швеция, Италия и Белоруссия.

Как писал NEWS.ru ранее, специалисты сервиса Tutu.ru назвали категорию людей, которая выбрала путешествие в Крым на мартовских выходных. Эксперты сообщили, что это туристы старше 56 лет. Отмечается, что половина тех, кто купил билет в Крым поедут из Москвы.