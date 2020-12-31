Названы самые популярные города России для новогоднего отдыха

https://static.news.ru/photo/890431be-4bd1-11eb-9c91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Эксперты в области туризма назвали самые востребованные направления в новогодние праздники. Большинство туристов отправляются в Сочи, Краснодар, Калининград, Санкт-Петербург и Москву.

В указанные города куплено больше всего билетов в новогодние праздники. Менее популярными стали Минеральные Воды, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Уфа и Симферополь, пишет RT.

Цена на билеты в новогодний период снизилась по сравнению с прошлым годом. Например, отправиться в путешествие по России на автомобиле стоит 5,9 тыс. руб., что на 1,9 тыс. руб. меньше, чем в прошлом году. На тот момент стоимость путешествия составляла 7,7 тыс. руб.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Крыма Сергей Аксёнов оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией на полуострове. Говоря о возможном закрытии Крыма для туристов из-за COVID-19, он отметил, что это не имеет смысла и лишь может навредить курортной индустрии.