Названы самые популярные авианаправления у россиян в 2022 году В 2022 году в России зафиксирован рост спроса на авиабилеты в ближнее зарубежье

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Душанбе, Таджикистан

Самыми популярными авианаправлениями у россиян в 2022 году стали Таджикистан, Киргизия и Узбекистан, передает РБК со ссылкой на данные сервиса «Туту.ру». При этом отмечается, что на OneTwoTrip чаще всего покупали билеты в Армению и Турцию, а Таджикистан вошел в тройку лидеров. Уточняется, что доля пассажиров, приходящаяся на сегмент «Ближнее зарубежье», в 2022 году выросла вдвое — с 5,7% до 11,4%.

На Таджикистан приходится наибольшая доля пассажиров, вылетавших из России за границу в 2022 году (17,22%). По сравнению с прошлым годом (4,89%) показатель вырос в несколько раз. Средний чек на билет туда-обратно при этом увеличился на 11% и в этом году составил 27 611 руб.

Самым популярным направлением для деловых поездок из России за рубеж по итогам 2022 года стал Стамбул, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные OneTwoTrip for Business. В публикации говорится, что всего в турецкий город было забронировано 17,6% командировочных авиабилетов, при этом спрос на деловые поездки за границу по сравнению с 2021 годом снизился на 18,5%.

Как указывают авторы, в списке лидеров по зарубежным направлениям для компаний из России также стали значиться Ташкент (7,5%), Дубай (5,2%), Ош (4,2%) и Астана (2,8%). По сравнению с показателями 2021 года доля стран постсоветского пространства в структуре спроса на отели со стороны бизнеса увеличилась с 16% до 29%.