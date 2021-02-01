Названы самые необычные имена детей в Москве

https://static.news.ru/photo/d4ef7728-652b-11eb-933b-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Sayganov/Keystone Press Agency

Рианна, Северина и Кассиопея вошли в список самых необычных имён для новорождённых в Москве за 2020 год. Самыми популярными именами остаются Александр и София.

Специалисты ЗАГСов подсчитали, что Софиями назвали более 2,8 тысячи малышек, а Александрами — более 2,5 тысячи карапузов. В сравнении с прошлым годом, родители стали чаще называть детей необычными именами. Так в столице родились мальчики Марк, Лев, Матвей. Что касается девочек, то сейчас можно встретить такие имена, как Мирослава, Мия, Амелия, Агата или Ариана.

В пятёрку самых распространённых мужских имён также вошли Михаил, Максим, Артем, Марк и Иван, а в ТОП-5 женских — Мария, Анна, Алиса, Виктория и Полина. Помимо этого, популярны и зарубежные имена — Стефания, Роберт, Оливия, Стефан, Теодор.

Кроме того, родители в Москве стали чаще давать своим детям славянские имена. Так в столице появились на свет 20 Златослав и одна Ясна.

Некоторые родители выбирали для детей древнегреческие имена: Афина, Дионис, Афродита, Одиссей. Двум девочкам дали имя Искра, еще двух назвали в честь древнегреческой мифологической царицы Кассиопеи. Две девочки, родившиеся в 2020 году, получили имя Мальвина.

Также детей называли в честь известных личностей и писателей: Корней, Леонардо, Рианна, Гарри. Некоторым малышам дали имена Север, Северина, Весна, Океана, Марс, Люций, Люцифер, Оливье, Рим, Индия, Вена.

Встречались двойные и тройные имена: Венера-Вероника, Патрисия-Деметра-Пейдж, Александр-Север, Ермак-Александр, Лев-Моисей, Людвиг-Александр, — говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

В июле NEWS.ru писал, что россиянам могут отказать в государственной регистрации рождения ребёнка или в изменении имени, если оно не соответствует традициями отечественной ономастики. Это происходит, когда имена состоят из какой-либо аббревиатуры.