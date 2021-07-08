Названы самые любвеобильные города России

Лидерами рейтинга «самых любвеобильных» городов России — с наибольшим количеством пар, состоящих в отношениях или в браке, стали Москва, Барнаул и Белгород. Такую статистику приводит социальная сеть «Одноклассники».

При составлении рейтинга «Одноклассники» использовали открытые данные пользователей, указавших в своём профиле в ОК статус «в отношениях» или «в браке».

Помимо Москвы и Московской области (доля пользователей,состоящих в браке или в парах — 18,3% от общего числа профилей), Барнаула (11%) и Белгорода (10,8%), в первую десятку самых любвеобильных городов попали Ульяновск (10,6%), Кемерово (10,2%), Оренбург (10,1%), Омск (10%), Воронеж (9,9%), Хабаровск (9,5%) и Тюмень (9,4%).

Антилидером по числу пользователей, состоящих в отношениях, оказался Санкт-Петербург (4,9%). За ним следует Казань (5,2%), Пермь (6,3%), Уфа (6,4%), Екатеринбург (6,8%). Чуть лучше результаты у Самары (7,1%), Краснодара (7,5%), Нижнего Новгорода (7,6%), Ростова-на-Дону (7,7%) и Саратова (8%).

Кроме того, «Одноклассники» провели исследование, согласно которому почти каждый шестой (15%) опрошенный нашёл постоянного партнёра через социальные сети. Более трети (35%) полагают, что в соцсетях можно знакомиться только для лёгкого флирта, а 30% верят, что это отличная возможность обрести крепкие отношения.

Несмотря на удачный опыт части респондентов, 20% заявили, что в соцсетях знакомиться сложно.

«Одноклассники» также выяснили, насколько часто партнёры следят за своей второй половинкой. 19% признались, что просматривают действия партнёра в соцсетях, 10% делают это постоянно, а 9% не следят, но знают, что за ними следит их партнёр. Полностью доверяют друг другу 44% респондентов, при этом 18% ещё не состоят в отношениях.

Исследование проводилось совместно с центром ResearchMe, в нём приняли участие 1093 человека старше 18 лет.

Как уже писал NEWS.ru, 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. В этот день Русская православная церковь отмечает день памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака.

Ранее стало известно, кто в российских семьях больше зарабатывает. В половине российских семей мужчина зарабатывает традиционно больше женщины. Обычно мужья приносят в дом на 30% больше жён.