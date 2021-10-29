Названы самые дорогие города для жизни после Москвы

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Дороже всего в России, помимо Москвы, жизнь обходится в Уфе и Казани. Об этом заявили опрошенные сервисом по поиску работы Superjob.ru. Данные опроса приводит РБК.

Жизнь в Уфе назвали дорогостоящей 60% респондентов, такой же отзыв о Казани оставили 58% участников опроса. Москва в качестве самого дорого города страны упоминалась у 87% респондентов.

Также среди дорогостоящих городов упоминались Краснодар (57% жителей города), Ростов-на-Дону (54%), Волгоград (52%), Екатеринбург (50%), Санкт-Петербург и Красноярск (по 49%), Омск (47%), Самара (46%).

В конец рейтинга попали Нижний Новгород (43%), Новосибирск (41%), Воронеж и Пермь (по 38%), а также Челябинск (28%).

По мнению участников опроса, дороже всего в крупных городах обходится жильё. Так ответили жители Москвы, Уфы, Казани, Краснодара, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Красноярска, Самары и ещё целого ряда городов.

О тратах на продукты упомянули жители Омска, Новосибирска и Воронежа. В Краснодаре в пятёрку наиболее заметных трат вошли цены в кафе и ресторанах.

Среди самых дорогих вещей в городах-миллионниках — разного рода услуги, проезд в транспорте, бензин и товары народного потребления.

Ранее эксперты спрогнозировали рост цен в России в ноябре.