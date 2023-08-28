Названы самые богатые женщины России Forbes: самой богатой женщиной России стала гендиректор Wildberries Бакальчук

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Бакальчук

В список богатейших женщин России в 2023 году вошли семь новых представительниц, сообщается на сайте Forbes. Первое место удерживает глава и основной владелец маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук. Ее состояние оценивается в $7 млрд. При этом за два года оно уменьшилось практически в два раза.

Она второй раз возглавляет список богатейших женщин России, и пока ее позиция лидера рейтинга выглядит такой же незыблемой, — говорится в материале.

На втором месте оказалась одна из владельцев компании по производству удобрений «Фосагро» Татьяна Литвиненко. Ей принадлежит чуть более 20% акций организации. Состояние Литвиненко оценивается в $2,8 млрд. Предпринимательница попала в список впервые.

Тройку российских миллиардерш замкнула Варвара Скотч, чей капитал оценивается в $2,5 млрд. Она является владелицей 30% акций холдинговой компании USM.

Ранее также был опубликован список богатейших актрис Голливуда. В него вошли Марго Робби, Милли Бобби Браун и Эмили Блант. При этом самой богатой актрисой по версии Forbes стала Риз Уизерспун, чье состояние оценивается в $440 млн. Звезда снимается в фильмах, сериалах, имеет собственный сайт и продюсерскую компанию.