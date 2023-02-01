Названы российские города с самым грязным воздухом КБ «Стрелка»: самым грязным воздух оказался в Московской агломерации

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Согласно новому исследованию консалтинговой компании КБ «Стрелка», по итогам 2022 года наихудшим качество воздуха оказалось в Московской агломерации, пишет РБК. На втором месте — Якутск, а за ним следуют Новосибирск, Норильск, Бердск, Находка, Нальчик, Санкт-Петербург, Грозный и Тольятти. Эксперты изучили спутниковые данные за 2019-2022 годы для анализа содержания в атмосфере вредных веществ.

Учитывалось содержание в атмосфере пяти основных загрязняющих веществ — угарного газа (CO), формальдегида (HCHO), диоксида азота (NO2), диоксида серы (SO2), аэрозолей — и их влияние на организм человека, — сказано в исследовании.

Самым чистым воздух, по данным специалистов, оказался в столице Республики Тыва Кызыле. В топ-10 также попали Астрахань, Элиста, Кисловодск, Балаково, Брянск, Петропавловск-Камчатский, Черкесск, Рубцовск и Волгодонск.

Ранее вице-премьер РФ по вопросам экологии Виктория Абрамченко предупредила, что пластика в океане будет больше, чем рыбы, если сохранятся нынешние темпы его потребления. Политик обвинила в происходящем потребителей, которые выбирают товары в индивидуальной упаковке, а бизнес, по ее словам, лишь монетизировал этот запрос.