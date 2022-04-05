Названы российские аналоги Airbnb

После ухода из России сервисов аренды жилья Airbnb и Booking для россиян остались доступны отечественные аналоги, сообщает издание «Компания». Это Ostrovok, «Суточно.ру», «Броневик», «Яндекс Путешествия», «Туту.ру» и OneTwoTrip.

К примеру, «Суточно.ру» позволяет выбрать комнату или квартиру среди 100 тысяч вариантов в 40 странах. А через «Броневик» можно найти жильё в более чем 1900 городах, в том числе в Грузии и Эстонии.

«Яндекс Путешествия» предоставляет доступ к более чем 3 млн гостиниц и турбаз, а за бронирование возвращает 10% от стоимости проживания специальными баллами.

Независимый эксперт по туризму Дмитрий Яковлев заявил, что уход Airbnb — только жест, доля сервиса на российском рынке составляла 12%.

Airbnb часто использовался иностранными гостями для визита в Россию. Сейчас гостей нет, поэтому проблема ухода сервиса небольшая, — считает он.

Ранее гендиректор Airbnb Брайан Чески объявил о приостановке всей деятельности в России и Белоруссии. Затем Airbnb убрал возможность для россиян и белорусов арендовать жильё по всему миру.

Ограничил свою работу в России и сайт сервиса бронирования Bookiing.com. Ресурс больше не позволяет искать и бронировать объекты внутри страны. При этом на заграничные объекты никакие ограничения не распространяются.