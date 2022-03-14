Названы риски отсутствия необходимых для сельского хозяйства химикатов

Многие культуры сельскохозяйственной продукции не выживут без необходимых химикатов, но сейчас острого дефицита нет, сообщил председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Он сравнил иммунитет растений с человеческим, картофелю тоже нужны «лекарства», объяснил специалист.

Если нет химикатов, то, конечно, сложно. Это компонент серьёзный. Это примерно как с организмом человека: если вы заболели и у вас хороший иммунитет, вы справитесь без лекарств, а если иммунитет ослаблен, вы вынуждены будете принимать лекарства. То же самое и с продуктами, с картофелем, с любыми растениями. Есть иммуноустойчивые растения, есть иммунонеустойчивые, но высокоурожайные, — сказал Лупехин.

Он добавил, что рост цены на вещества из-за курса доллара компенсируется господдержкой — сейчас принимают соответствующие решения, меняют структуру бюджетов. Лупехин выразил надежду на то, что всё успеют сделать вовремя.

Прогнозировать урожайность ещё рано, считает специалист: это можно будет делать лишь после посадки первого гектара. Но так как весна в этом году наступает раньше, урожай вполне может быть больше, чем в прошлом, отметил Лупехин.

Ранее в Министерстве промышленности и торговли РФ сообщили, что в ближайшее время могут возникнуть проблемы с поставками удобрений из России за рубеж. По этой причине на глобальном рынке может возникнуть большой дефицит данной продукции.