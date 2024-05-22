Названы регионы с самым высоким качеством жизни в 2023 году Москва и Петербург возглавили рейтинг качества жизни в 2023 году

Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область признаны лидерами рейтинга качества жизни населения в прошлом году, следует из отчета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Пятерку замкнули Ханты-Мансийский автономный округ и Татарстан.

Рейтинг помогает развернуть полную картину по уровню качества среды для жизни в субъектах: как обстоят дела с жильем и инфраструктурой, безопасностью, чистотой и экологией, возможностями для работы, здравоохранением, образованием, социальной защитой, — сказано на сайте АСИ.

В десятку вошли Московская область, Тульская область, Ямало-Ненецкий АО, Сахалинская область, Нижегородская область, Чечня. Далее в топ-20 расположились Башкирия, Белгородская, Челябинская и Самарская области, Севастополь, Воронежская область и Калининградская области, Краснодарский край, Свердловская область.

До этого опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал, что уровень патриотизма в российском обществе достиг максимальных значений и составляет 94%. При этом безусловными патриотами себя считают 62% опрошенных, что больше прошлогоднего показателя на 10 процентных пунктов.

Ранее Россия заняла 10-е место среди крупнейших экономик мира с самыми быстрыми темпами роста с начала XXI века в отчете Международного валютного фонда и Всемирного банка. В рейтинг вошли страны, чей размер валового внутреннего продукта составляет более $100 млрд.