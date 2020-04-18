Названы регионы России с новыми случаями заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/92bf125c-815e-11ea-bca2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За прошедшие сутки на территории выявлено ещё 4 785 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Представители оперштаба по мониторингу развития ситуации с распространением COVID-19 назвали регионы, в которых госпитализировали новых пациентов за последние 24 часа.

Больше всего заболевших коронавирусом за сутки в Москве — 2649 человек. В Московской области 428 новых случаев, а в Санкт-Петербурге — 139.

Также новых пациентов госпитализировали ещё в 76 регионах страны. В Мордовии за сутки выявлено 62 случая заражения, в Чечне 60, в Нижегородской области 59, на Ставрополье 54, в Тверской области 49, в Краснодарском и Красноярском крае по 45, в Дагестане и в Магаданской области по 44 и не только.

С полным списком регионов с точным количеством новых случаев заражения коронавирусной инфекцией можно ознакомиться на сайте «Стопкоронавирус.рф».

К этому дню в мире коронавирусом заразились более 2,2 млн человек. Жертвами болезни стали свыше 154 тыс. человек. В России на 18 апреля 36 793 подтверждённых случаев COVID-19. За последние сутки заболели ещё 4 785 жителей страны. 3 057 пациентов выздоровели и выписались из стационаров. 313 заболевшим победить коронавирус не удалось. В Москве, где наибольшее число заразившихся, случаев коронавирусной инфекции сейчас 20 754. 1679 выздоровели, 148 умерли.

Как ранее передавал NEWS.ru, Российская Федерация заняладесятое место в мире по числу подтверждённых случаев коронавируса. На 100 тысяч граждан приходится 25 заражённых.