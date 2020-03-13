Больше всего скрывшихся от органов дознания, следствия и суда граждан разыскивали в 2019 году в таких регионах, как Москва (8,38 тысячи человек), Краснодарский край (4,18 тысячи) и Республика Крым (3,55 тысячи). С данными МВД России ознакомился NEWS.ru.

Вместе с тем несколько меньше скрывшихся людей искали в Московской (3,47 тысячи) и Ростовской (3,4 тысячи) областях.

Наименьшие показатели по разыскиваемым были в Чукотском (19 человек) и Ненецком (33) автономных округах, а также в Республике Алтай (132).

В целом по стране в прошлом году искали больше 90,2 тысячи скрывшихся от правоохранителей и судов граждан (в 2018 году — 97,6 тысячи).

Ранее NEWS.ru писал, что в прошлом году жители России совершили в состоянии наркотического опьянения почти 10 тысяч преступлений. Это на 31% меньше, чем в 2018 году.