Властелины времени: как рационально спланировать свой день

Повседневные заботы и домашние дела оставляют россиянам мало свободного времени, которое можно потратить на любимые занятия. Причём у женщин, в отличие от мужчин, ситуация выглядит более драматично — они вынуждены не только зарабатывать деньги, но вести домашнее хозяйство и заниматься детьми. Однако порой люди сами виноваты в дефиците времени — тратят его на ненужные или малозначимые дела. О способах освободить время в пучине трудовых будней и бытовых дел — в материале NEWS.ru.

Свободное время у мужчин в России составляет в среднем 4 часа 25 минут в день, у женщин — 3 часа 42 минуты. С такими данными Росстата ознакомился NEWS.ru.

В некоторых регионах у жителей остаётся особенно много свободного времени. В частности, у мужчин в Ингушетии (6 часов 45 минут), Дагестане (5 часов 53 минуты) и Чечне (5 часов 53 минуты). Посвящать больше всего времени тому, что им хочется, могут женщины в Северной Осетии (4 часа 35 минут), Ингушетии (4 часа 33 минуты) и Карачаево-Черкесии (4 часа 32 минуты).

В то же время в отдельных субъектах страны у населения остаётся минимум свободного времени. Например, у мужчин в Ямало-Ненецком автономном округе (3 часа 41 минута), Бурятии (3 часа 46 минут) и Астраханской области (3 часа 48 минут). Представительницы прекрасного пола располагают самым скромным количеством свободного времени в Хабаровском крае (3 часа 2 минуты), Ханты-Мансийском автономном округе (3 часа 3 минуты) и Ямало-Ненецком автономном округе (3 часа 5 минут).

В столице же у мужчин свободного времени — 4 часа 44 минуты, у женщин — 4 часа 9 минут.

У женщин остаётся меньше свободного времени по той причине, что от них, помимо работы, зависят многие домашние дела, хозяйство и воспитание детей, рассказала NEWS.ru эксперт-консультант по тайм-менеджменту Марианна Лукашенко. Однако слишком заняты бывают и представители сильного пола.

Чтобы решить проблему с дефицитом свободного времени, нужно определить повседневные дела, которые забирают его патологически много. Для этого можно, например, нарисовать колесо жизненного баланса и посмотреть, какие сферы превалируют по времени. После этого нужно разбираться с проблемной зоной.

К примеру, если это домашнее хозяйство, то, может, какие-то вещи стоит делегировать, как-то организационно решить этот вопрос. Если это работа, то пересмотреть бизнес-процесс, посмотреть, что из этого вы могли бы делегировать и дать какие-то предложения по реорганизации бизнес-процесса. Для того чтобы вам высвободиться для каких-то более важных, более ключевых задач, которые работают не только на вашу капитализацию, но ещё и на развитие бизнеса, вашего проекта. Марианна Лукашенко эксперт-консультант по тайм-менеджменту эксперт-консультант по тайм-менеджменту

Часто свободное время забирает отвлечение от выполнения задачи, отметила Лукашенко. Так, однократное прерывание увеличивает время работы в полтора раза, как и число сделанных ошибок. Таким образом, чем чаще человека «дёргают», тем больше времени он тратит на достижение результата.

Отдельно стоит сказать о работе на удалёнке, которая требует создать жёсткий каркас рабочего дня — интервалы времени, посвящённые разным ключевым областям. Например, если человек встаёт в семь часов утра, то до десяти часов он занимается семейными делами, не отвлекаясь на электронную почту и сообщения в мессенджере. Тогда как с десяти до двенадцати он работает, участвует в планёрках, переписке. Следующие два часа он уделяет урокам с ребёнком и домашним делам. А с 14 до 16 часов — находится наедине с собой, когда его никто не отвлекает от труда.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако такой способ не подходит для занятости офлайн. Это обусловлено тем, что планы будут срываться новыми заданиями. Тем не менее, чтобы оптимизировать время в таком режиме, можно составить список из жёстких задач, которые привязаны ко времени, и гибких, не требующих срочного решения.

Если предлагаемые способы не помогают высвободить время или делают это неэффективно, сам по себе отдых должен стать целью. То есть требуется реорганизовать свою жизнь таким образом, чтобы стало больше свободного времени. Планировать жизнь так, чтобы отдых интегрировался в график как задача.

Однако не стоит загонять себя в собственные рамки и подходить к этому как к революции. Например, планы уходить раньше с работы нужно сделать экспериментом и краткосрочной целью. Можно договориться с самим собой об окончании работы в семь вечера в течение двух недель. Через это время мозг вольётся в новый режим и ему будет легче перестроиться.

Влияние тревожности

Бывает так, что люди придумывают себе какие-либо занятия или имитируют деятельность, боясь остаться наедине со своими мыслями и чувствами, отметил в беседе с NEWS.ru клинический психолог Валентин Денисов-Мельников. Например, чтобы не делать что-либо важное или не принимать какие-то решения. Может сказываться и наличие психических недугов. В частности, обсессивно-компульсивного расстройства.

Когда человек десять раз возвращается что-то проверить, перепроверить, переложить, перевесить. Это наиболее яркое выражение тревожного расстройства, которое занимает у людей время. Бывает, что человеку кажется, что книги стоят неровно, и он полночи будет их переставлять. Конечно, у таких людей мало на что хватает времени. Валентин Денисов-Мельников клинический психолог и сексолог клинический психолог и сексолог

Однако свободное время могут расходовать неправильно и психически здоровые люди. Часто они переключают своё внимание на что-либо малозначимое.

Чтобы оптимизировать своё время, следует проанализировать эффективность его трат на те или иные занятия. И сосредоточиться на делах важных и срочных, а также важных, но не срочных. Кроме того, можно любое время, которое кажется занятым, использовать более эффективно. Так, во время дороги на работу и с работы — прослушать аудиокнигу, тренинг или курс повышения квалификации. То же самое касается и времени на спорт.