Названы регионы — лидеры по «пьяной» преступности

https://static.news.ru/photo/33606a6a-72a1-11eb-80c0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 2020 году в России было предварительно расследовано 315,4 тысячи преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения. Это на 2,5% меньше, чем в 2019 году. Об этом свидетельствуют данные Генеральной прокуратуры, с которыми ознакомился NEWS.ru.

Между тем в отдельных субъектах количество таких преступлений особенно велико. В частности, в Свердловской области (11,7 тысячи), Республике Башкортостан (11,3 тысячи), Челябинской (10,8 тысячи), Кемеровской (10,7 тысячи) и Московской (9,4 тысячи) областях.

В свою очередь минимальное число «пьяных» преступлений зафиксировано в Ингушетии (91), Чечне (153), Ненецком (211) и Чукотском (282) автономных округах, а также в Северной Осетии (436).

При этом за прошлый год в пьяном состоянии нарушили закон 288,3 тысячи человек. Это на 3,37% меньше показателей 2019 года.

Доза алкоголя, которая может лишить человека самоконтроля и сделать его способным на преступление, индивидуальна. Для каждого — своя норма и переносимость алкоголя. Вместе с тем «спусковым крючком» для нарушения закона могут стать внутренние личностные переживания, отметил в беседе с NEWS.ru заместитель директора по науке, руководитель отдела наркологии отделения лечения больных алкоголизмом Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени В. М. Бехтерева Евгений Крупицкий.

Кроме того, есть состояния, когда человек выпивает немного, но у него развивается острая психотическая реакция. Это бывает, правда, очень редко. Обычное опьянение варьируется в очень широких пределах. Кто-то теряет так называемый ситуационный контроль даже от небольших доз, кто-то может выпить литр и в общем контролировать ситуацию. Для кого-то триггером может быть какая-то внешняя ситуация, которая ему что-то напоминает, что-то связанное с его прошлым. Для кого-то триггером могут быть внешние события, которые ассоциированы, например жёлтый портфель. А он в детстве испугался жёлтой сумки. Настолько разнообразен спектр этих ситуаций — триггеры запускают поведение, выходящее за рамки нормативного, что это даже не миллионы, а миллиарды, наверное, ситуаций, — пояснил Крупицкий.

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