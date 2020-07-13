В прошлом году в российских летних лагерях теми или иными недугами переболели более 18 тысяч детей. Несмотря на это, за последние годы общая ситуация с заболеваемостью в таких местах улучшилась. Однако в позитивную тенденцию внёс свои коррективы коронавирус. При этом эксперты рекомендуют не отказываться от посещения детьми оздоровительных учреждений — они приносят свою пользу и помогают в развитии. Какие болезни ребёнок может «подцепить» в летнем лагере — выяснял NEWS.ru.

В 2019 году в летних лагерях отдохнули больше 5,6 млн детей. Во время пребывания в учреждениях заболели 18 683 ребёнка. Однако за пять предыдущих лет заболеваемость снижалась. Например, в 2014 году недуги затронули 29 227 детей, то есть на 36% больше. В то же время заметно выросло число зарегистрированных вспышек массовых инфекционных заболеваний и пищевых отравлений — с 8 в 2014 году до 18 в 2019-м.

Больше всего детей и подростков болеют в летних оздоровительных учреждениях Новосибирской области (2096 человек). Далее следуют Башкирия (1616) и Белгородская область (1484). С такими данными Роспотребнадзора за 2019 год ознакомился NEWS.ru.

Замыкают пятёрку регионов Орловская область (778) и Крым (710).

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Наименьшая заболеваемость отмечается в Мурманской области (1), Еврейской автономной области (3), Республике Марий Эл (3), Ставропольском крае (4) и Вологодской области (4).

В основном дети страдают из-за травм, рассказала NEWS.ru педиатр Лина Мурадова. Также отдыхающие регулярно болеют кишечными и респираторными инфекциями. Однако благодаря массовой вакцинации количество таких недугов, как ветряная оспа, краснуха и эпидемический паротит, из года в год сокращается.

При этом, по её словам, детям с хроническими заболеваниями можно посещать лагеря только с родителями. Это связано с тем, что персонал учреждения может не знать, как им помочь при обострении болезни. Это касается, в частности, бронхиальной астмы, тяжёлого порока развития сердца, эпилепсии и недугов нервной системы, а также серьёзных заболеваний ЖКТ — неспецифического язвенного колита, язвенной болезни желудка и гастрита.

Я сама была несколько лет назад свидетелем: ехала на юг, и у ребёнка случился приступ бронхиальной астмы. Ребёнок был, наверное, лет девяти-десяти. И собрались все — воспитатель, проводник, начальник состава, и никто не мог оказать ему помощь. А в рюкзачке у него был и небулайзер (устройство для проведения ингаляции. — NEWS.ru), и сальбутамол (бронхорасширяющий препарат. — NEWS.ru). Если бы везла мама, она ситуацию бы решила моментально. Лина Мурадова педиатр педиатр

Стоит отметить, что в этом году на фоне ситуации с распространением коронавируса детские оздоровительные лагеря начнут работать позже обычного. По словам замминистра Минпросвещения РФ Дениса Грибова, в начале года планировали к открытию более 45 тысяч лагерей. Однако пандемия внесла свои коррективы, и планы изменились. В лучшем случае заработают не более 33 тысяч лагерей.

В российских регионах с благоприятной эпидемиологической обстановкой начали работать 545 детских лагерей. В таких учреждениях соблюдают меры предосторожности на фоне пандемии.

Вместе с тем в июле Роспотребнадзор до конца года запретил выезжать детям на отдых в лагеря за пределы своего региона. Дети из городов федерального значения могут отдыхать в приграничных субъектах.

Server Amzayev/Global Look Press

Несмотря на коронавирусную угрозу, не стоит «перегибать палку» и лишать школьников отдыха. Посещение лагерей несёт неоспоримую пользу: дети общаются между собой и лучше развиваются, отметила в разговоре с NEWS.ru председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Кроме того, отдых помогает укрепить здоровье, считает эксперт.

Гораздо вреднее для здоровья детей сидеть дома в четырёх стенах, не меняя обстановку, не выходя на свежий воздух. Могут быть побочные эффекты от этого. Например, появление лишнего веса, а с ним — и другие проблемы со здоровьем. Например, с сердечно-сосудистой системой, обменом веществ. Если ребёнок вовремя не приобретает какие-то навыки коммуникации, потом ему может быть с этим сложнее. Ирина Волынец председатель Национального родительского комитета председатель Национального родительского комитета

Она добавила, что летние лагеря помогают детям переключаться и после этого они с большим желанием вступают в новый учебный год. Тогда как отсутствие возможности сменить обстановку чревато для них стрессом. Система детских лагерей была введена в советское время, а здравоохранение в СССР было одним из лучших в мире, заключила Волынец.